【張基焦點】維港激流試準出擊

韋達最近成績略為反彈，仍集中於跑馬地展開攻勢，周三谷戰雖然出馬不算多，但仍有邊線分子，「維港激流」減分已多，上仗仄準眼罩後換人出擊，有權變身。另外，「銀皇興標」則已減夠分落到五班，肯定有優勢。「春風萬里」健康已穩定，今回賽前工夫非常積極，可見真章。「北地烈馬」仍在不斷進步中，即使升上三班仍有力連捷。

第5場四班1200米，「維港激流」屬英國自購馬，只跑兩仗就來港用得不多，質素不應太差，直到上仗轉跑此程兼初戴眼罩上陣，早段快卻按實，整體表現合格，證明配備有幫助後今次改用近期愛將班德禮再攻此程，對手實力平平，韋達近期有親自考驗，肯定想交代。

第1場五班1800米，「銀皇興標」做完喘鳴手術後，健康已無大礙，最近都是減分為主，畢竟跑大長途一般，泥地性能亦普通，上仗以為放卻留住跑，並非最佳跑法，今次復課朝早喜見輕身，班底始終有着數，此程亦合腳法，可扳回一仗。

第8場三班1800米，「春風萬里」自2月下旬復出後表現穩定，但上仗賽前操練不正常，結果表現失準可理解，今次工夫加強兼有試大閘，交出水準贏面高。

北地烈馬更成熟

第9場三班1200米，葉楚航對「北地烈馬」頗為重視，幾乎次次搏殺，即使要升上三班，但同場對手不算太快，本身已有3檔之助，況且近期的從化操練喜見馬兒更添成熟，合理馬膽。