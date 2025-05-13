【進階選項】喜旺駒欣逢弱旅

雖然全球經濟氣氛未明朗，但在純種馬巿場似乎影響不算大。近月英國、澳洲等拍賣會最高成交價亦再破紀錄。畢竟有財力的馬主心態不同，但求在拍賣場一刻「唔輸得」！最受惠當然是賣方，有幸獲得多位重量級買家眷顧爭奪。

上月中英國達德素卡拉芬兩歲馬試跑會，Amo Racing以175萬堅尼（1,800萬港元）搶贏一匹「夏灣拿灰」雄馬。當時自己都覺得奇怪，「夏灣拿灰」雖然配種成績不差，亦有匹「宏達驥」在類似兩歲拍賣後勝出兩項一級賽，但計及母系三代血統贏黑體賽極少，175萬堅尼肯定是嚴重超買，結果相隔不足一個月，上周六以Celestial King名字於雅士谷馬場初出跑1000米，最後輸5位多跑第4，競賽過程毫無威脅，肯定令新馬主大失所望。

跑馬從來都不是1＋1＝2，作為資深馬主相信很理解，「喜系」馬主羅生養馬近40載，再貴再具名氣的賽駒亦曾引入過，當中「喜勁寶」更成為香港馬王。見過高高低低，養馬亦承傳到下一代，其女兒名下第5場「喜旺駒」，抵港首季4捷光芒四射，但其後3季卻零頭馬，今仗還原基本步重返四班。其實3季未勝，但「喜旺駒」卻共有14次跑入前4名，累積總獎金超過990萬港元，季內連番衝近狀態早備，今晚遇弱旅抽好檔配布文，應可重開勝門進身千萬名駒行列。

第8場柏廐「春風萬里」上季尾於1800米取得兩捷，今季受健康困擾只出賽3次，但全部衝近。今次賽前再試泥閘加強備戰，遲復出此刻體力充沛，抽到1檔可毋須留得太後，像上季尾同程跟前守好位衝，贏面甚高。