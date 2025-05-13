【獨門秘技】回師短途打「聖」戰

今次四班1200米又有3組，水準較參差，此類場合隨時爆冷，第5場決定一博羅富全馬房的「聖托里尼」，上季5戰新馬賽全入三甲，今季插四班7戰全敗，且全無威脅，不過此類質新馬會隨住經驗進步，尤其前置馬未適應時必定跟到直路乏力，不似後追馬可能追一段感覺上不會太差。此駒上仗大敗近20個馬位，由1200米跳至一哩，根本未夠長力，且入直路前轉彎緊迫勒避，整條直路無騎抽住過終點，所以落敗距離如此遠。之前兩仗跑谷草1200米，前仗跟第2位直路上仍保持同速，只輸4個多馬位，埋門試大閘第3有前有後，跌至目前44分四班輕磅，弱組場合有機會偷襲。

而第6場則揀「翹峯」作首選，上季尾田草1400米取2冠1亞，擊退「博愛先鋒」及「連連歡呼」水準不差，以其實力跑四班谷草必定稍秤先，季內首3仗賽後都氣管多血，近兩仗健康正常後追都有獎金收，尤其上仗初跑谷草同程第5名後追有餘勢，今仗回配贏馬拍檔周俊樂更要小心。

■西門獨

西門獨重心

第5場

12聖托里尼

拖 4囍眼光9金滙千帥11新力

第6場

4翹峯

拖3心𥚃有數8天外迎天9鄉村樂韻