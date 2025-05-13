【三重彩地帶】百萬挑戰盃盟主夠「勇」猛

第1場五班1800米，馬匹小休復出，體重通常有所上升，惟「上市魅力」小休4個月卻減了39磅，究竟是吉是凶？睇番以往上名賽績，體重普遍在1100磅左右，跟今次1097磅相若，小休期間試了3課閘，備戰積極操弗而來，減磅誠屬佳兆，季初首戰掄元，今次有充足新鮮感，交番季內穩定水準，在此組甚具惡氣。

「皮具大師」及「同寶寶」上場同程串Q已拋甩後面對手，賽績可信，今場雖排最外兩個檔位，但剛役何嘗不是排檔欠佳！「竣誠駒」季內五班兩捷實力無花無假，上場四降五卻差到不似真，惟用番最合拍楊明綸，隨時是另一匹蟲變龍的東廐馬。「躡景追飛」近況一般，但有潘頓加持兼轉配備的變數，畀多次機會。

第4場二班1650米，「太陽勇士」乃應屆百萬挑戰盃盟主，經過幾個月密集式拚搏後，季尾未必可以保持，惟小休兩個月復出卻有驚喜，三升二在盲門田草入位，5歲大熟似用盡一時，今次回師谷草主場，難怪也獲潘頓垂青。計質素，處升軌的「加州動員」應是全場最高，惟一哩或稍稍嫌短，可能會畀路程專家「太陽勇士」恰到。然而，「太陽勇士」及「加州動員」複式雙膽應是穩如鐵塔。■海東