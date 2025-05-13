【耀眼精選】蓮冠皇試準出招

四班1200米又再出現一開三，報名時3場賽事都有成10匹或以上後備馬，就算拆多兩組都夠馬跑。參戰馬多實力馬分散，令部分戰鬥力較次嘅馬，有可乘之機。

第5場四班1200米，對上6仗集中攻呢個路程嘅「運來伍寶」，會係正路QT膽之選。呢匹4歲馬響谷草搵到出路，在港累積2冠2季全出自谷草1200米，只要早段緊咬步速，守響前領馬之後有遮擋靚位，直路就可以追上克敵制勝，今仗7檔起步雖然唔算好位，但亦都唔係太差，只要早段盡早切入二疊搵遮擋，唔使被人迫出三、四疊蝕住走，應穩入三甲。

不過買W，筆者會諗諗排響「運來伍寶」入面6檔起步嘅「蓮冠皇」。呢匹廖廐質新馬，上月中在港初出角逐同程，響希威森胯下跑第9，名次雖後，但撇開頭馬「幸運星球」大勝4個馬位，其實同今戰又同場嘅「有鴻利」只係相差個多馬位。有過一次經驗，相信會有更佳發揮。

第6場四班1200米，「心裡有數」5戰田草無功後，上仗首度降至四班上陣，初渡江轉戰同程，早段前速不及對手，對面直路持續搶口打亂節奏，直路走稍稍不利內疊，發揮欠順暢下只輸不足兩馬位跑第7，表現係來港以嚟最接近一次，由田泰安換上董明朗無損戰鬥力，信多一次。