【分秒在握】漸納正軌鵬程萬里

有時候馬匹的進度真的難以預測，好似第8場「春風萬里」，上季4歲2月尾開始，愈戰愈勇取得2W5P，而且季尾更一口氣兩捷，表現充滿說服力。今季只跑3次，進度逐漸納正軌，值得一博。

上季係「春風萬里」首季出賽，縱然拚搏頗多，但由於里程未盡，因此踏入今季轉5歲仍有不少進步空間吧？不過此駒今季2月尾方復出，抖了足足7個多月，自然係健康方面曾有阻滯。而此駒季內2月及3月各跑一仗後，又曾經因為不良於行退出，幸好馬匹在3月20日宣布退出，到3月25日就已經復課，而且在4月1日通過體檢，反映問題應該不算嚴重。

「春風萬里」4月13日再上陣出爭田草1800米，當日形勢頗利前置，而「天將龍駒」能夠擊敗「金主」及「昭易搵」，就係靠早早出頭走甩之故。至於「春風萬里」則一早留守尾3位置，入直路時在內欄取位，後上追回第6輸3個馬位，看似表現平平，但實際一點也不差。

因為該場後上追得好的還有「奔放」，後者由尾列追回第7，再出已順利補中，反映追勢相若的「春風萬里」，自然有跟進價值。況且「春風萬里」上季兩捷時，根本就可以跟守好位再衝一段，如今健康養回又有充分熱身，排1檔守住好位衝，絕對博得過。

■長風

第8場 8春風萬里 3星價

2黑桃火箭 4開心勇駒