無預警宣布掛靴　貝美雅告別英愛跳欄賽

曾於贏取不少大賽榮譽嘅愛爾蘭跳欄賽皇后女將貝美雅(Rachel Blackmore)，於本周一無預警情況下，透過自己社交平台宣布掛靴，結束16年嘅騎師生涯。

現年35歲嘅貝美雅，透過佢嘅發文宣布退役，內容之中，先後多謝其父母，當中幾位啟夢老師，以至出道後䌞與其支持嘅一班貴人的支持。貝雅美響當打之齡結束騎師生涯，難免令到好多馬迷感到可惜，因此自從打破英國賽馬歷史，成為英國障礙大賽首位勝出女騎師之後，已成為當地家傳戶曉人物。

就貝美雅發文內容，未有提及佢突然掛靴原因，但當地傳媒揣測到，與佢近年頻頻墮馬受傷有關，去年冬天於Downpatrick墮馬，頸椎傷勢唔輕，休息逾三個多月至去年12月才能復出，而上周末佢仲響卻克馬場(Cork)上陣，只跑一場就贏馬，正好成為佢嘅騎師生涯劃上完美句號。

貝美雅並日後會否繼續投身賽馬業，仲係未知數，不過早於去年佢就開始另一個事業範疇，積極參與寫作，由佢創作嘅首部兒童故事「跳欄賽嫲嫲」(Granny National)剛於本星期於網上開售。