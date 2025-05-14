星洲馬主賞識　火車下周末遠征東奔盃

馬會今日公布，本地騎師潘明輝已獲准請假離港，以便於5月24日(星期六)在澳洲東奔馬場，策騎「淘金夢」(Klondike)競逐東奔盃（一級賽）。

對於潘明輝今次有機會飛赴布里斯班出戰一級賽，主要係獲得星洲馬主Matthew Li賞識，邀請其為名下愛駒「淘金夢」掛帥。由於火車過往曾在星洲客串過，並且曾以「鐵血戰士」贏過當地三級賽，當時表現亦令呢位Matthew Li留下深刻印象，因此撮成今次合作。

「淘金夢」響澳洲係由奧詩及查奕通共同訓練，未易主前於英愛發展，曾經取得3冠1亞，全數頭馬為大長途賽事。上月19日出戰佢響澳洲嘅首場賽事，於悉尼蘭域馬場舉行嘅一場2000米三級賽，由麥道朗出戰，結果11駒跑尾二，第二仗再跑2000米嘅東奔盃，大長途馬或者可能仲嫌路短，但對於潘明輝能夠出戰當地一級賽，絕對係寶貴經驗。

潘明輝將於該賽馬日結束後隨即返港，以便履行香港星期日賽事策騎聘約。至於香港馬會於該賽日轉播賽戲碼，就會再分日、夜場，日間將會轉播兼受注澳洲東奔盃賽日，而晚上就輪到愛爾蘭二千堅尼賽馬日。