宋文赫黑色五月　G1樂景傑餐士馬無預佢

宋文赫今個黑色五月，樂景傑錦標餐士坐騎「聯星共舞」又由莫雅接手。

對於英國騎師宋文赫嚟講，呢個黑色五月真係幾難受，不如意事件接踵而來，最新一單就係G1餐士坐騎又無份，將於本周末出戰樂景傑錦標嘅「聯星共舞」(Dancing Gemini)，依家就會由莫雅接手。

5月份只係短短半個月時間，宋文赫事業跌入低谷，先響英國二千堅尼搏失「遍地金」成導火線，令高仕登父子無奈撤去馬房首席騎師地位，而剛周日法國一千堅尼，策騎「無瑕可擊」雖然以短頭之先過終點，卻因末段阻及亞軍「颯勁麗」，後駒提出抗議得直，結果名次對調，雖然馬主方面決定向法國賽馬會提出上訴，但對於宋文赫嚟講，真係百般滋味。

本周末參戰樂景傑錦標嘅「聯星共舞」(Dancing Gemini)，開季取得兩連勝，首仗由宋文赫贏馬，馬主方面原意諗住由佢繼續主理，不過上場贏G2Bet365一哩賽，宋文赫同場仲要為高仕登旗下馬匹優先出賽，益咗下家黎應揚，呢場原本係畀番佢騎，但月初嘅負面新聞影響形象下，令到兩位馬主一直思想鬥爭，不過更重要係神級莫雅，竟然響呢場無坐騎，兩者二揀一，答案都好明顯。

莫雅剛剛揚威法國二千堅尼，為古摩亞贏「馬蒂斯」，力退莫艾誠嘅「金水仙」，真係騎功搭夠，難得周末岳家軍未有馬匹列陣樂景傑錦標，有莫雅助陣，對於任何馬主絕對係難以抗拒，而響呢場只得10駒參戰嘅一級賽，牌面成為三雄鼎足局面，「聯星共舞」暫時只係列為次熱門，大熱門就係去年雙料G1得主，今季復出首戰嘅「緋色威獅」(Rosallion)，而高多芬嘅「名演說」(Notable Speech)，就列為今場第三熱門。