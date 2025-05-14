新一屆識價盃隊制改動　田泰安任世界隊隊長

新一屆識價盃將於8月9日(星期六)雅士谷馬場舉行，官方網頁日前公布咗有關今屆賽事初步騎師陣容，而另一個亮點，就係4競逐隊伍中，將會取消女子隊，取而代之將會係嶄新嘅亞洲隊，聯同歐洲隊、世界隊、英愛隊，以隊制計分形式競逐6場賽事，最爭奪今屆識價盃。

今年識價盃取消女子隊，官方解釋希望能夠該男女騎師一視同仁，因此會以男女混合形式，取替清一色女子隊，就今年識價盃初步公布人選：

歐洲隊：郭能博(瑞典)隊長 、胡潔彤 (瑞士) 、 Dario di Tocco(意大利)；

世界隊：田隊安(毛里裘斯)隊長、尚餘2位有待公布；

英愛隊：杜苑欣(英國)隊長、杜倫、尚餘1位有待公布；

亞洲隊：納依度(印度)隊長、坂井瑠星(日本)、岩田望來(日本)。

比起去年世界隊清一色女將出戰，連同原有女子隊，維相成為6對6男女對抗賽，今年女將明顯減少，大會雖然強調為今年騎師陣容帶來更多新鮮感，暫時吸引了起碼8個國家好手參與競逐，但要知道世界重量級女騎師數量有限，去年已經佔去參賽者半數名額，更何況視為鐵膽杜希利因為懷孕宣布掛靴，買少見少下，今年改變賽制模式亦屬必然趨勢。