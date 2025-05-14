德班七月首輪報名公布　桂福特來港前部署衞冕

南非馬壇最高地位嘅德班七月讓賽，將於7月5日舉行，日前就公布咗新一輪報名馬，由最初階段61匹，跌至49匹，相信要到6月9日第二階段報名，參賽馬匹先至會漸見雛型，但係對於新季在港開倉嘅桂福特，依家就係興時間競賽，務求在來港開倉前，先為名下上屆德班七月讓賽冠軍「迷人東方」，力爭衞冕。

首輪公布嘅報名馬匹之中，評最高127分三駒，包括「八加八十」與「航海旅行」兩匹史奈斯旗下明星馬，再加上香港馬迷熟悉嘅「再度遇見」，都已經表明會參賽，至於桂福特現評125分嘅「迷人東方」，將肩負起衞冕使命，由於本季尾就要來港履新，屆時會由囝囝桂輝定響當地代為打點，但響桂福特心目中，當然係希望能夠憑呢匹明星馬成功衞冕，帶來完美結局。

據桂福特透露，由於「迷人東方」今季完結後，將會投身種馬行列，為提升馬匹配種價值，餘下馬季就會鎖定3個目標，包括下月7日舉行嘅金挑戰大賽，然後就係德班七月讓賽，最後一項當然係7月27日，南非馬季煞科戢重頭戲冠軍盃。

「迷人東方」雖然一月於大都會錦標屈居「八加八十」跑第二，但因為讓磅有距離，最終亦只不過以半身位不敵，而自該仗之後，「迷人東方」休息至今，養精蓄銳留待下月一口氣強攻3場大賽，又睇吓桂福特能否為此駒完成重要使命。