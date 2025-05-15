【賽後報告】添開心大塞車　路路勁熱倒驗出有痰

是晚賽後報告撮要：

第1場：潘頓（「躡景追飛」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於過了800米處後，當此駒推進至其坐騎內側時，他容許坐騎於跑離700米處時推進至「傳承者」內側，而當時該處空位不足以這樣做，導致此駒於接近600米處時嚴重受擠迫及失去應有的跑線。小組判罰潘頓於5月28日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定潘頓的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。「銀皇興標」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第2場：「添開心」最後150米受困而未能望空。因而未能被力策至終點。賽後，潘頓報告，首次在港上陣的「路路勁」仍欠成熟，因此應能從是晚的出賽經驗中獲益。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

第3場：潘明輝（「得意佳作」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於最後100米容許坐騎在尚未帶離「龍船快」時在催策下向外斜跑，導致該駒在一段途程上受擠迫及於趨近終點時勒避，並與「綠色好景」互相觸碰。小組判罰潘明輝由6月8日星期日開始停賽，直至6月12日星期四才可再次出賽（２個香港賽馬日）。此外，潘明輝被罰款55,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定潘明輝的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

宣佈覆磅完畢前，小組考慮了是否有足夠理據以「龍船快」於最後100米受擠迫及於趨近終點時勒避為理由，抗議「得意佳作」獲宣佈為頭馬。考慮了兩駒衝刺時的走勢後，小組認為抗議的理據不足，決定不提出抗議，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

宣佈覆磅完畢前，布文及練馬師游達榮觀看巡邏影片，以確定是否有足夠理據以「綠色好景」於最後100米在「龍船快」被「得意佳作」帶向外跑時數度被觸碰為理由，抗議「得意佳作」獲宣佈為頭馬。由於他們決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。「郎中物」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第7場：「洛河」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。潘明輝（「千杯敬典」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近1000米處首次轉彎時容許坐騎在尚未帶離「洛河」下向內斜跑，導致此駒須勒避「千杯敬典」。小組判罰潘明輝於5月28日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定潘明輝的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第8場：「金駒永騰」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第9場：賽後，楊明綸報告，他獲指示讓「富心星」上前。他說，他於早段須消耗坐騎一些氣力以取得領先，以及坐騎是晚升班角逐，均是坐騎表現令人失望的主因。