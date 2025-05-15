被貶落亞軍唔服氣　無瑕可擊馬主上訴到底

啱啱禮拜日馬會轉播嘅法國二千堅尼賽馬日，喺尾場1600米G1法國一千堅尼就出現極戲劇性一幕，過終點時19倍冷門「無瑕可擊」(Shes Perfect)同埋大熱門「颯勁麗」(Zarigana)幾乎一齊衝線，最後前駒影贏，但當地競賽小組立即展開研訊，並以「無瑕可擊」於直路干擾到「颯勁麗」為理由，取消其頭馬資格，貶至亞軍，並由「颯勁麗」升正。

由天堂變地獄，對「無瑕可擊」幕後團隊自然係一大打擊，馬主Basher Watts Racing syndicate當然非常不滿，並立即表示有意就今次判決提出上訴，但仍要同練馬師范朗善商量。經過幾日後，范朗善透露佢哋會就「無瑕可擊」被貶事件進行上訴，但聆訊日子就未落實。

另外，睇番賽事片段，法國有嚴格嘅用鞭限制，騎師只能於賽事中用鞭4次，若然多過9次，就會取消資格，而「颯勁麗」鞍上人巴米高今場喺跌鞭前曾用鞭兩次，其後佢以手代鞭，用手拍打馬匹10次以上，但由於當地只有用鞭限制，對於用手打馬匹則未有規限，因此未有判罰巴米高。