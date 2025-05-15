【賽馬以外】輪到佢拎告東尼獎啩！

對於本地薑，筆者一直都好佩服呢班華將喺咁艱難嘅環境下努力爭取成績，雖然話依家香港騎師唔算太多，但啲實力坐騎都係集中喺幾位大騎師身上，要爭取支持同頭馬真係唔易，固然努力係必要，但有時就算出盡全力，都未必攞到支持，尤其係啲弱勢華將，所以

近年間唔中都有啲本地薑決定退落嚟，轉往幕後發展，今季已經有陳嘉熙事先張揚，話完成今季後就掛靴。

不過，最近有人喺社交平台話，陳嘉熙自從喺2月頭騎完「做好自己」後就冇上陣，同時未有操馬，點解一個持牌人士可以咁做？就算一早講明會掛靴，係咪代表可以咩都唔使做，既然係咁，點解唔索性撤銷牌照呢？筆者覺得就咁，既然陳嘉熙都決定唔再做騎師，轉任幕後，唔上陣係好正常。至於仲想佢操馬？會唔會有啲強人所難，相信陳嘉熙唔係冇試過努力操馬，可惜一樣無支持，既然係咁，佢唔求出賽機會，何必要呢位騎師變騎馬人？至於係咪要撤銷牌照？呢啲都馬會同陳嘉熙之間嘅事，所以筆者都唔敢妄下判斷。畢竟陳嘉熙都係一位曾經努力過嘅本地薑，但際遇嘅嘢好難講，既然騎師呢條路行唔到，咪轉吓跑道囉。況且要講努力與否，不如等睇吓佢下季轉做幕後係點先再評論啦。

其實每位本地薑出道後都會經歷風浪，好少會順風順水，就以潘明輝為例，佢當年喺澳洲受訓，已經有「火車」潘呢個綽號，來港出道做見習生後亦算上位得快，唔使好耐就贏夠70W畢業，兼且出道頭6季有4季頭馬數字都逾30場。不過，由前季開始潘明輝成績開始回落，前季得22W，上季更跌至得18W，亦係佢喺香港策騎後成績最差嘅一季，通常本地薑面對呢類跌勢，未必可以反彈，就此一直沉落去都唔出奇，但估唔到潘明輝今季可以強勢反彈，計埋尋晚憑「得意佳作」、「千杯敬典」起孖，已經有34場頭馬喺手，追平田泰安，目前領先蔡明紹、何澤堯足足7場頭馬，睇嚟有機會首次奪得告東尼獎啩。

公平啲講，如果唔係何澤堯墮馬重傷，抖咗一段好長時間，依家都仲未復出嘅話，潘明輝係咪真係贏到告東尼獎，真係未知之數。但火車潘今季除咗頭馬多，3月尾更夥拍「直線力山」贏咗主席錦標，拎到佢出道後首個二級賽殊榮，就知佢今季表現有幾好。馬季仲有兩個月，無疑潘明輝遲啲要停賽3期，難免影響成績，但只要之後醒醒定定，佢絕對有機會首次一季頭馬數字突破4字頭，相信佢自己季初都估唔到表現咁好。

對本地薑嚟講，攞到告東尼獎絕對係光榮，證明自己係嗰季嘅華將一哥，同埋有時真係人逢喜事，順嘅時候咩都會發生。尋日馬會公布潘明輝已獲准喺今個月24號去澳洲東奔馬場策騎「淘金夢」競逐G1東奔盃。以一個華將身份去其他地方跑一級賽，真係非常難得，如果畀佢贏埋嘅話，相信如果問潘明輝今季係咪佢出道最好嘅一季，答案都呼之欲出啦。

■山無陵