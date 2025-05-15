三T$10一注獨中派$200萬

艾兆禮上季開始來港長駐，首季即取得48W，剛周三贏「翠紅」後已打平上季頭馬紀錄，馬季尚餘兩個月，隨時向60W進發。今期三T編在第4場至第6場，預計10元一注獨中可獲200萬元，艾兆禮全日騎足10場支持度十足，三T可吼實此位紅人坐騎做膽。

三T頭關第4場四班1800米草地，「風起雲湧」今季已贏馬交代，前仗跑谷草1800米得季軍，僅敗於再出連勝的「香港神駒」，水準可靠，今次跑田草同程強配艾兆禮夠爭。配腳揀近兩戰俱上名的「東方飛影」、強配布文的「風火恆雲」，以及新勝猶勇的「青春力量」。

三T次關第5場四班1000米草地，「鼓浪高升」前仗同程獲季軍，上周六續配艾兆禮再攻同程拚敗，今次原裝配搭匆匆再跑，除眼罩初用面箍有誠意，排11檔要小心。配腳先揀有班底的「中環精英」，而上季尾初出即勝的「最好玩」擅跑新鮮復出也要提防。三T尾關第6場四班1200米草地，艾兆禮為初出的「火悟空」披甲，此駒與「驕陽明駒」同父且試閘有追勢，有力搶攻。配腳必選掛頭牌操勇的「錶之極光」。

$200萬六寶獎求笑喜喜

今期六寶獎10元一注獨中預計派彩200萬元，頭兩關第5場及第6場重心已介紹，第7場「實力哥」泥地1200米耍家，「晶晶日上」多番跑近且潘頓不放手再騎，俱可優先考慮。第8場「笑喜喜」上仗首度增程跑田草1400米即勝，四班再臨無阻力。「飛越星空」前仗同程曾撲近得第5名，今次排3檔好位也要留意。

第9場「巴基之勝」潘頓肯再騎及排3檔好位，本身多次展現好走勢，4歲馬有權進步出頭，「河好運」輸一仗田草1400米後即縮程返強項，威力肯定有增無減。第10場「大浪圖田」剛戰僅敗於當銳的「共享富裕」獲亞軍，捲土重來誓要補中。「晴王」季尾特佳且評分有利，鄭俊偉差1場頭馬即達標畢業，肯定盡砌。