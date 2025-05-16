今屆英國打吡大熱　東帝復出先吃悶棍

向來被視為英國打吡大賽重點熱身嘅G2東帝錦標(Dante Stakes)，昨日響約克馬場舉行，而呢場賽事吸引咗13匹三歲精英角逐，岳家軍去季兩戰全勝，早被當地搏彩公司定為今屆打吡大熱門嘅「冬季獅」(The Lion In Winter)作為新季復出首仗，將之視為進軍打吡最後熱身，名氣馬響呢場票數當然一面倒。

結果今場賽事，岳家軍先吃一記悶棍，「冬季獅」一如馬名，馬匹冬眠未醒，响莫雅跨下，雖然全程緊咬主馬群，至直路以為發揮凌厲衝刺，可惜衝落無幾多，最後更加被夾略為受阻，莫雅只係順勢跟返，最終負於頭馬Pride Of Arras四個身位，以第6名過終點。

對於呢匹出自「海都之星」嘅優質之嗣，騎練對於今場敗仗不以為然，岳伯仁賽後指出，莫雅滙報馬匹今季只屬首仗熱身，由於臨場情緒比較緊張，因此對比去季大幅增程下，末段能夠保持餘勢，相信馬匹經過今仗之後，將會大幅提升狀態迎戰今屆打吡。

今場頭馬Pride Of Arras，其實去季亦係兩戰全勝，不過血系般，加上賽事水準較低，所以呢場都係被睇淡，不過响黎應揚同白祈達呢對騎練合作下，又再締造佳績，如今響今屆英國打吡大賽，搖身一變由50倍變成4倍熱門爭霸分子。

至於「冬季獅」經過今場敗仗後，英國打吡大賽大熱門身分，已經由廐侶「懾人巨作」(Delacroix)取而代之，剛於上周延續跨季勝勢，取得跨季G3兩連勝，究竟最終莫雅二揀一會以邊一隻為主力，好快會有答案。