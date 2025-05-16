領先蔡明紹7W！潘明輝打鐵趁熱！

本地騎師潘明輝今季成績大爆發，季尾更愈戰愈勇，連同周三晚起孖，已經連贏4日，頭馬累積至34W，比起27W的蔡明紹足足多了7W，爭奪今屆「告東尼獎」佔盡先機，無奈稍後要停賽3日，為免對手有機可乘，務必繼續數胡。潘明輝周日再度效力「東方福寶」及重掌「旋風傳奇」帥印，力圖進一步擴大領先優勢。

潘明輝今季要突破歷來一季贏馬最多的37W個人最佳紀錄，只屬遲早問題，但更重要是憑出色表現，首奪「告東尼獎」，進身華將一哥行列，騎者必然視為終極目標。以其今季頭馬分布，除了恩師賀賢、廖康銘與游達榮3位外籍倉主有支持之外，其餘全數來自華倉，姚本輝最撐場，可惜今戰未有合作，而與伍鵬志合作「旋風傳奇」更值憧憬。

潘明輝與伍鵬志今季合作共有3W進帳，當中第4場「旋風傳奇」屬其中頭馬，季內兩捷由潘明輝一手包辦，對上5仗由其他騎師出戰，表現不似預期，上賽配奧爾民大敗，賽後小組認為騎者判斷錯誤，敗績大可抹去，如今評分已下調返回接近贏馬水平，重配贏馬組合駕輕就熟，交代心態相當明顯。

潘明輝今期與徐雨石合作「東方」系兩駒，也是不容忽視。列陣第2場五班1200米泥地的「東方寶寶」，自上季初出即跑亞軍，至今未再展現能力，早前於泥地同程跑第4，屬季內最佳表現，今仗顯然有針對性部署。至於近期由潘明輝接手之「東方福寶」，前仗於1000米直路賽心存大欲闖入亞軍，上場再跑同程快跟之下卻欠後勁，接連仄準最佳跑法，也可視為潘明輝今戰爭勝重要棋子。