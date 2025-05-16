【樂景傑錦標】艾柏賓期待名演說緋色威獅世紀對決

1600米一級賽樂景傑錦標周六在紐百利馬場舉行，上屆賽事冠軍「旁觀者清」於賽前被視為最擅跑1400米途程，結果卻一放到底爆冷奪魁，但即使如此，此賽的歷屆冠軍大多仍是由頂尖一哩良駒包辦。

今年的參賽馬「名演說」及「緋色威獅」的支持者無疑會因此感到十分鼓舞，這兩匹4歲佳駟同樣擅跑一哩，出道後分別一直由布宜學及李輝主轡，去年包攬英國二千堅尼及愛爾蘭二千堅尼，也分別攻下英國另外兩場最著名的一哩一級賽，分別是聖詹姆士皇宮錦標及薩塞克斯錦標。

「名演說」隸屬高多芬名下，練馬師艾柏賓於本月初在新市場揚威兩項1600米一級賽英國一千堅尼及英國二千堅尼，他對「名演說」與「緋色威獅」今次的較量分享了一些看法。

艾柏賓說︰「這是一場精彩對決，馬兒已與『緋色威獅』對陣兩次，暫時各勝一仗。『緋色威獅』無疑享有主場優勢（向禮倫以紐百利附近的馬爾伯勒為基地），但紐百利光滑的跑道應非常適合『名演說』發揮，而且我認為馬兒的狀態正處勇境。當日預期會跑乾快地，也正合我們的心意。」

實力出色的雌馬在樂景傑錦標的往績不俗，由文令山訓練的雌馬「古女神」夥拍手風正順的黎應揚爭功。「古女神」今季復出首仗於上月沙丘園一哩錦標，未受大力催策下展現凌厲衝刺，在「聯星共舞」之後跑獲亞軍。「聯星共舞」也於周六出爭樂景傑錦標。

「聯星共舞」今季兩戰全勝，然而，「古女神」的支持者會認為「聯星共舞」今季初已跑過一仗，角逐上仗時自然狀態較佳，而且比較兩駒上仗與今仗的負磅差距，「古女神」將有5磅優勢。