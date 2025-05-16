【維多利亞一哩賽】百塔意城要向橡木城報仇

1600米一級賽維多利亞一哩賽周日在日本東京競馬場舉行，4歲雌馬「百塔意城」與「橡木城」將再度交鋒。

「百塔意城」與「橡木城」於2023年兩歲時已曾同場競逐一級賽，當時「百塔意城」以馬頸位之先擊敗「橡木城」，攻下阪神兩歲牝馬錦標，卻於4個月後在櫻花賞中被「橡木城」反勝。

「百塔意城」較擅跑短途賽事，上仗更在沙特阿拉伯攻下二級賽1351草地短途錦標，其後一直休賽至今仗復出。「橡木城」的途程性能則更為廣泛，去年先在日本雌馬經典系列的3關賽事分別跑獲冠亞季軍，其後在香港瓶跑入季席，但上仗於大阪盃卻大失水準，僅得第13名。

兩駒於本周三在美浦訓練中心進行最後快操，表現同樣可人。訓練「橡木城」的70歲練馬師國枝榮在操練完畢後表示：「牠於上星期的操練表現良佳，所以我本周重複進行這些訓練。戶崎圭太對牠控制得宜，馬兒步韻良佳，平衡與步姿都很出色，牠的翻步銳利，並保持跑直線。」

「驍智嬌娃」、「拉威爾」及「功成珍寶」同樣是今仗爭勝分子。「驍智嬌娃」只曾兩度不入三甲，去年角逐NHK一哩賽時受到干擾，最終僅得第17名，而上仗則在阪神牝馬錦標大熱只得第5名。

「驍智嬌娃」周三在美浦的上坡跑道進行800米快操，練馬師手塚貴久表示：「馬兒在頭200米有點緊張，但這課操練的表現還可，牠已準備就緒。上仗對馬兒來說是場硬仗，而我認為牠目前的狀態不成問題。」

「功成珍寶」上仗第6次挑戰分級賽，攻下阪神牝馬錦標，終首嘗分級賽冠軍滋味，此駒周三在栗東的上坡跑道進行了一課輕鬆的操練。5歲馬「拉威爾」同樣受到追捧，此駒大多角逐2000米途程，迄今15戰得3冠1亞，其中亞軍來自一級賽，最值得留意的勝仗是2022年在東京攻下兩歲雌馬1600米三級賽。