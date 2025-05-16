夥有目共賞跑遮打盃　艾兆禮講兩匹主要對手

目前只欠一場勝利便贏得在港第100場頭馬里程碑的艾兆禮，將策騎三級賽皇太后盃冠軍「有目共賞」，競逐於5月25日的2400米一級賽遮打盃。

由於潘頓很可能夥拍「安騁」角逐遮打盃，艾兆禮因而獲得策騎「有目共賞」的機會。艾兆禮說：「很高興可獲此匹坐騎，牠氣量充沛，角逐此程應付裕如，而且牠仍年輕，目前進度甚佳，可以說分量十足。上仗牠勝出哩半途程，我明白當時步速不快，最終演變成各駒鬥衝一段的局面，但在這些哩半途程賽事中，步速從來都不快，因此預料今次的賽事步速形勢與上仗相若，而『有目共賞』本身也是匹具一定速度的馬。牠長力十足，加上亦具備速度，如果今次一如上仗般鬥衝一段，將甚合其發揮。」

「遨遊氣泡」於季內已先後勝出董事盃及香港金盃，今仗將力爭成為1993/1994年度馬季「翠河」之後，另一匹三冠大賽盟主。

艾兆禮說：「『遨遊氣泡』今次增程上陣，確是不無疑問，但牠有的是級數，或者牠單憑這一點也足以在今場取勝。至於外隊馬『譽滿杜拜』則氣量充足，上仗在女皇伊利沙伯錦標僅不敵『精緻之道』而屈居亞軍，該仗牠雖然沿途走位欠順，但馬兒從未放棄，一直力拚至終點，確是一匹相當優秀的馬。」