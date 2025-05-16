【賽馬世界】聯星共舞腳法兇悍

今期又再雙料娛樂，早場戲肉為澳洲東奔一萬錦標；晚上主打賽事則為樂景傑錦標，這項英國傳統平地馬季首場年長馬一級賽，近年成為4歲馬表演舞台，今屆焦點亦落響4歲馬身上，坊間普遍認為是「緋色威獅」及「名演說」兩匹上季3歲精英的對決，但「聯星共舞」今季脫胎換骨，隨時起革命。

國民樂派長途氣袋

S1-1：「國民樂派」前古摩亞馬，於法國6戰3W2P。Go Bloodstock早在此駒出道初期已有意購入，原馬主卻不為所動，直至去年達德素秋季出賽馬匹拍賣會終以破紀錄130萬堅尼覓得心頭好，以墨爾本盃為目標。今仗澳洲首戰，賽前3度試閘首課第3名，之後兩課第1名，長途氣袋能於短途模擬賽前列歸來，對新環境相當適應。

主艦快道主場秤先

S1-2：快鬥快場合，「主艦快道」回師歷來4戰3勝的主場東奔馬場，可回復本來面目。「飛航途上」及「金驥」上仗一同出爭表列賽分列亞、季軍，「飛航途上」雖走較有利外疊，但臨衝線時持續內閃，「金驥」直路初左穿右插才於近內欄稍蝕路段找到空位衝刺，秤實力兩駒在伯仲之間。「虎鯊逸游」近3仗非冠即亞，過往7戰東奔馬場4度獲勝。

滿福氣形勢有利

S1-3：牌面馬悉數排外檔起步，令均勢場合更添混亂。「滿福氣」前仗G1威廉烈特錦標負於「玄勝驥」1馬位奪亞，今仗客觀形勢比幾匹主要對手有利。「廣漠閃電」上仗G1全齡錦標出閘受擠阻，直路持續內閃難騎跑第8名，賽績未能反映真正實力，排4檔起步進可攻、退可守。「玄勝驥」轉做種馬前告別戰，賽前連贏兩課閘磨到利。

自由神駒G1試金石

S1-4：華禮納直落連贏兩屆粗魯碟，今年四路興兵進行衞冕，當中包括「神駒」系名下的「自由神駒」。此駒曾兩度推出拍賣卻無人問津，育馬人惟有留為己用，出道初期在新西蘭3戰取冠季殿各一，其後被余家購入並轉交華禮納主理，落地第2仗即贏同場同程讓賽，幕後有意進軍月底舉行的昆士蘭打吡，今仗為爭G1前的試金石。

我愛惜演出穩定

S2-1：「我愛惜」征戰多年分級賽常客，演出長年穩定，上月底季內首戰贏G3，取得生涯第10W，紐百利為此匹「海都之星」子嗣福地，歷來7次於此馬場上陣錄得4冠1亞1季1殿，包括2021年於高俊誠胯下勝出此賽。「王翼奇招」酋長錦標末彎受墮退馬影響錯失發力點，被幾匹主要對手走甩，輸際遇多過輸實力。

千萬小心狀態提升

S2-2：「千萬小心」上月底復出，起步向外斜跑，帶至埋門才被同馬房主力「神態活現」趕過。「名譽實證」年初杜拜兩戰全勝，上仗返英首戰早段力扣影響了作戰情緒。「巴郡密話」今季出道，初出漏閘讓賽屈居亞席，近3仗未逢敵手，跑來岳頭，同時喜歡將馬頭側向右邊，質新分子嶄露頭角，未來可塑性最大。

古競技場誓反擊

S2-3：「古競技場」今季復出首戰即在溫伐咸頓馬場膠沙地賽事以大熱姿態打開勝門，22天前跑四班讓賽，出閘昂首褪至包尾，末段被對手封阻塞足成條直路，落第屬假象。查爾頓家族跑此賽特別有心得，近10年父親查爾頓贏了3屆，兒子查鏗義則於上屆憑「王翼奇招」取得首勝，今屆派出「乘浪哥兒」衞冕值得秤先。

一對冤家提防伏兵

S2-4：兩匹上季3歲明星馬又再碰頭，首回合「名演說」以壓倒性姿態揚威英國二千堅尼，「緋色威獅」於個半身位後跑第2名；次回合輪到「緋色威獅」發威，挾新勝愛爾蘭二千堅尼之勇，反先因不適應場地大跌Watt的「名演說」，捧走聖詹姆士皇宮錦標。「緋色威獅」其後因受呼吸道感染影響，上季6月中贏完聖詹姆士皇宮錦標便長抖，錯過了秋季一系列大賽。「名演說」失落聖詹姆士皇宮錦標後，接戰即於G1薩塞克斯錦標補中，其後轉戰法國及美國均無功而還。計實力兩駒一時瑜亮，不過均是季內復出，隨時被伏兵所擒。

同屬4歲的「聯星共舞」，3歲賽季星味遠遜上述兩駒，陣上經常兩頭片，今季卻脫胎換骨，兩出兩捷，3月贏表列賽，今戰同場的「查而問鼎」完全無法埋身，腳法比3歲時更加兇悍，直路衝刺不再兩頭擺，能夠全情投入比賽，已進化成為競賽而生的完全體，憑當起之銳有力做攔路虎。

心花怒發出自名種

S2-5：「心花怒發」日本馬王「龍王」出品，生母為澳洲G1麥堅倫錦標盟主「巫師杖」，前仗於G3跑第2名，置身此群已夠用。「善意星」出自「海都之星」，正宗長途氣袋，3月底於紐卡素馬場正式出道，角逐2038米3歲處女賽，早段三疊望空直路掟出外疊，全程走勢極之稚嫩，能夠力壓作賽經驗豐富得多的對手，潛力不俗。

全隨機上仗慢閘受困

S2-6：「全隨機」今季連下兩城，上仗出閘緩慢，早段居包尾數位，由800米至400米被困馬林無法動彈，塞至最後200米左右移離外欄後，才找到空位展開衝刺，一透出便奠定勝局，贏馬姿態極具說服力。「毅滿駿」沙德韋爾自家貨，服役至今8戰4冠勝出率高，乾快地較佳，上場遇好軟地表現明顯打折扣，敗不足據。

行雲自如潛力深

S2-7：韋利安旗下「行雲自如」，為樂景傑錦標前冠軍「海上宮殿」同母弟弟，上季出道至今4戰取2冠2亞未甩過Q，剛戰直路賽早段留後跟馬尾，拉士300米同場另外9匹對手又鞭又推，此駒仍不動如山，等到最後200米，鞍上人才施施然移出望空，僅手足催策便輕鬆透出，最終大勝3個半馬位，潛力非凡，在此如虎入羊群。

臉紅耳赤夠長力

S2-8：「臉紅耳赤」只跑兩仗，上年9月尾出道，贏同場1200米兩歲馬從未勝出馬賽。今年3月底復出，全程二疊望空與貼欄Marvelman拍住鬥，直路踩油完全不及對方，被大炒5馬位。Marvelman之後挑戰表列賽，不敵朱德望潛力新星「天河年」跑得第2名。幕後已為「臉紅耳赤」報爭愛爾蘭二千堅尼，今仗可測試長力。