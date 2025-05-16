黃寶妮雖然拜師賀賢門下，但今季表現與文家良更投緣，至今所勝11W，6場頭馬來自文廐，明日此倉6匹參戰馬，更安排小妮子負責騎其中5場，一於以實際行動給予信心支持；包括重返泥地強項「錶之多多」、上場殺入冷腳的「駿皇金」，以及重新接手，棄泥跑草的「良駒好友」，機會也是不容忽視。

時屆季尾，女將黃寶妮受讓10磅大派用場，支持度明顯增加，明日賽事，分屬季內第2次策騎9駒，而對上一次2月12日全泥夜賽夫卜上陣，頭馬來自文廐，巧合正是明日視為出擊主力「錶之多多」。

由於黃寶妮仍未獲准跑馬地上陣，「錶之多多」上場谷戰由潘頓接手，只跑梗頸四，剛戰少卻牌仔減10磅威力，發揮間接有影響，畢竟今季由黃寶妮接手，把握輕磅優勢自五班低位反彈，加至目前評分，爭取表現還需講求賽事形勢，重返泥地強項，配合小妮子出擊，擺明車馬。

在黃寶妮今戰其餘幾匹文廐坐騎之中，「駿皇金」來港3戰俱跑直路賽，上場突如其來跑獲亞軍，但今次增程改攻轉彎1200米，恃質將要面對更嚴峻考驗；同樣挑戰難度尚有重新接手「良駒好友」，雖然棄泥跑草，但從部署上，卻絕非無的放矢。

良駒好友草地進襲

以同日四班賽程，既有泥地1200米，文廐在這組別並未安排任何馬匹上陣，換言之「良駒好友」今仗刻意跑草，雖然至今草地表現欠奉，上季大可歸咎尚未適應水土，即使贏馬之泥地，上季亦無水準可言，田草1200米曾於上季跑過接近第4，目前評分跑泥既然再無優勢，轉場跑草或許帶來意外驚喜，亦未可料。