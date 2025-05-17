【分分制勝】北京會所盃　呢個華倉最投緣

第5場四班1000米草地，北京會所盃，近兩屆賽事均由呂廐的「龍船快」及「安康萬里」捧盃，早年也有「業精於和」跑獲亞席，與盃投緣，今屆呂健威以初出馬「龍傲綾羅」迎敵，有機會取得3連霸。

「龍傲綾羅」出自「蔚藍海角」一族，其父服役時11捷，贏馬路程1000米至1221米，包括兩勝英國皇席錦標，以及贏過英國鑽禧錦標和杜拜阿喬斯短途錦標，短途威力十足。而來港子嗣中，「顏色之皇」最近在谷草1000米累積2冠1亞；「嘉應駿馬」兩度奪亞俱在1000米直路賽；自購馬K468在澳洲只贏1000米，反覆顯示，此父系馬角逐最短途較有把握。

年僅3歲的「龍傲綾羅」，在澳洲已進行3課試閘，悉數躋身前3名，而抵埗後再試3課閘，在從化兩課分別取得1冠1亞，到埋門回港出試1200米泥閘，雖然只得第6名，但末段從包尾追上，步壯靈活，經已上力。呂健威以往較少安排初出馬交予梁家俊操刀，但今季唯一例子「彩虹七色」初出入Q，今期增程上陣也是機會分子之一，同一騎練的「龍傲綾羅」，估計亦會配合出招。

■明治朗