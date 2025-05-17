【張基焦點】荃程路通輕裝上陣

文家良頗為器重女見習生黃寶妮，頻頻合作得手，周日沙田賽事更有5駒攜手出擊，「荃程路通」於五班負超輕磅上陣，隨時殺個措手不及。另外，「龍城精將」進度來得快，未必需要等落班，韋達埋門摸實操要吼。「舞林寶典」屬郭富城名下賽駒，擺明操好才出。「火悟空」試閘一再有好走勢，應是姚廐具能力的質新馬，可望一鳴驚人。

第1場五班1400米草地，「荃程路通」上季試過打疊於此程贏兩場後部署減分可以理解，今季狀態一直未夠勇，最近兩個月卻無上陣，操練則非常積極，埋門再試泥閘，單以此駒過往泥地表現，冇走勢亦正常，狀態則已回勇，況且用黃寶妮只負106磅輕飄飄，跑正常場地1400米擺前走，形勢有利要吼。

第10場三班1600米草地，「龍城精將」相當乖巧，留後又得，跟好位也跑近，在港首戰已有接近走勢，北半球馬屬少見，翌仗隔一星期再跑，未能回氣表現平平，之後抖完復出入Q，剛戰檔差取位平平，無從發揮下三甲不入，今次操練正常，同組對手各有缺點，不能忽視。

第5場四班1000米草地，北京會所盃，「舞林寶典」即使健康曾有問題，一直未能上陣，操練亦斷斷續續，但埋門試跑走勢不差，拉士彈閘拍跳造快間，畢竟對手太弱，已夠贏。

第6場四班1200米草地，「火悟空」頭兩課閘已見識追馬，之後3課閘試來已經胸有成竹，擺明屬有質素的姚廐馬，難得初出遇上一組不強對手，可即勝。