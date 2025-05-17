【進階選項】巧眼光弱組可出頭

每次賽事排位後度馬交功課，其中一環必然是睇檔位，結果見到「準輝煌」又外檔，無運；相反「洛河」又內檔，有運。跑馬除實力外，運氣成分佔比甚高，「加州動員」今季頭8戰全部排10檔或以外，結果仍取得3W，近兩仗排5及2檔再添2W，可見馬兒根本實力高強，之前純粹恃質凌人。與外國不同，如澳洲可以一匹馬同時報名多場賽事，揀到最弱對手、最好的檔位才跑，但香港賽馬自改制後，除非有指定原因，否則報名後便不能隨便退出，故即使見到同場有超級老虎，又或排位後谷草抽12檔亦要硬着頭皮上，希望有幸運之神助力扭轉劣勢。

排7檔易找遮擋

第8場「巧眼光」首兩戰排5檔及8檔，近3場全部雙位數，結果不止一次沿途望空走三疊搶口。前仗1200米布文拖後再追第4，上場表面名次第8，實際早段際遇差到不得了，但直路馬兒並無減弱勢頭。今次換上艾兆禮排7檔，預計可搵到居中遮擋位，慢熱型中長途馬已夠跑頭，以之前陣上展現後勁，要殺低這組水準平凡的四班對手綽綽有餘。

同樣地，第9場「巴基之勝」上場1200米抽到不利11檔，雖然出閘最快，但內則「營造組裝」際遇比牠好得多，被迫走三疊下結果潘頓要愈拖愈後，直路外欄輕鬆推進跑第5。該組609場次有8匹今場再對，計負磅排檔，「巴基之勝」及「河好運」條件最優勝，估計「巴基之勝」速度較快有機會搶欄佔先機，有力打開勝門。