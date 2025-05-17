【賽馬世界】維多利亞一哩賽捧百塔意城

今屆維多利亞一哩賽形勢不簡單，「橡木城」棄爭遮打盃選擇留守日本出戰維多利亞一哩賽，由2400米大幅縮落1600米，部署較特別。計往績1600米同程4戰非冠即亞，與「百塔意城」兩度串Q互有勝負，前年阪神2歲牝馬錦標直路取位欠順移出又移入下僅負頸位跑第2；3歲首戰角逐雌馬三冠頭關櫻花賞反先，實力與「百塔意城」接近。上仗季內復出跑G1大阪盃，直路初已內閃，身體語言顯示能量已燃燒殆盡，最終跑出生涯最差一仗大敗而回令人難以置信。

翻看影片，「橡木城」整場發揮沒有大錯，真的要找藉口，早段莫雷拉移入搵cover時遇正內欄馬收慢，過度約束影響了馬匹角逐情緒，直路鞍上人見爭勝無望順勢跟返，放棄來港跑哩半，選擇縮程爭一哩似乎是更合理安排。

揀得「橡木城」，2月揚威沙特的「百塔意城」當然要一併兼顧，櫻花賞之失，輸在北村宏司不夠硬淨，出彎時被莫雷拉出絕招連消帶打撞到失平衡，要花時間Pick-up。今仗續配騎馬女賽有一手的李慕華，值得信賴。「紙牌女王」演出穩定，跑法主動排3檔好跑。「粉艷杜鵑」初跑一級賽秋華賞第5名已證實力，今年兩仗熱身後鎖定目標。