【獨門秘技】排1檔「勝利」在望

游達榮今季開倉，暫取27W已相當不俗，不過數到最恨贏的，應該為「連連歡呼」及「連連勝利」，兩駒乃游廐今季首兩匹入三甲馬，雖然屬不同團體，但成員其實大同小異，所以綵衣都十分相似，「連連歡呼」今季已跑16次，取5亞2季5殿，而「連連勝利」10戰兩度取亞軍，兩駒仍未交代，「連連勝利」列陣今日第2場五班1200米泥地，鬥志肯定十足。

「連連勝利」今季兩亞都在谷草1000米取得，但其實同程上季尾亞季各一，季軍一役不足一馬位負「快馬加鞭」，「日日獎」及「錶之多多」都在其後，此程實力不差；而今季用麥道朗跑同程，讓「逆市奇爸」9磅而輸一個馬位，今仗再遇後駒已變為受讓8磅，且最重要「連連勝利」一向內閃問題嚴重，今仗喜獲1檔助力大，易配冷殺手梁家俊亦不會三心兩意，半冷佳選。

第4場四班1800米草地，「北海盜」前仗田泰安狂放被問話，上仗換黃寶妮繼續放，今仗落四班換奧爾民，以其近3戰四班賽不勝有位，留番住跑可見真章。■西門獨

西門獨Q過關

第2場10連連勝利

拖 1逆市奇爸2火神神樂7南區旺

第4場1北海盜

拖 2東方飛影7風起雲湧9旋風傳奇