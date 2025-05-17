【三重彩地帶】征服三班「鐵」柱磨成針

第4場四班1800米草地，「東方飛影」潘頓騎過11次獲5W5P，近乎無寶不落，而上季騎1次即贏，今季情況相若，接戰至第12仗才見人馬重逢，馬膽無懸念。

潘頓騎開的「風起雲湧」換艾兆禮也不容忽視，跑開谷草並交出頭馬，然而早前初試田草2000米得第4，走勢有驚喜，兜轉一輪後回師田草博你唔信。「風火恆雲」上季尾54分贏同程，今次評分同時間表也相若。「三江飛輪」近仗開始復見走勢，7歲馬減分多可食老本。「雙贏」上場由1400上1600米得第4，衝落偏均速，今次再加程有的放矢。

第10場三班1600米草地，「鐵金剛」今季終在四班開齋，返回三班還以為要坐馬監，但仍連續3仗上名，進步中，上場初跑一哩更得第3，均速跟前逐漸轉型，今次3檔可依樣葫蘆。

「時時精準」之前連仗入前列，上場跟快步速敗有藉口，未算斷纜。「久久為尊」留住例追一段，艾兆禮硬淨程度在艾道拿之上，人馬隨時更夾。「金勝名駒」同程3戰皆北但未算脫節，始終是今季三班兩捷馬，憑實力可補路程的不足。「龍城精將」前次能在劣境下跟「首飾天空」串Q，能力唔懷疑，只嫌韋廐馬水準較飄忽。■海東