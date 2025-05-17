【耀眼精選】長勝金剛加面箍謀冷

今期沙田馬場編跑7草3泥，中間加插轉播日本維多利亞一哩賽，有泥、有草，又有香港馬迷最鍾意嘅日本馬，一個賽日滿足晒3個願望。

第7場三班1200米泥地，會員盃，掛頭牌嘅「晶晶日上」，3月開始重新納入正軌，對上3仗回師泥地短途，響布文同潘頓兩大高手胯下走入三甲，潘頓唔放手繼續壓陣，排4檔起步，1、2檔嘅「勁先生」同「實力哥」早段都較為慢腳，相信「晶晶日上」出閘唔使花太多工夫，就可以進佔埋欄靚位，三甲一席應該打風都打唔甩。不過「晶晶日上」今次可唔可以重返勝門，最大阻力可能嚟自「長勝金剛」。呢匹馬上月底初出角逐泥地1200米，出閘要鞍上人畀幾步先進佔前列位置，早段跟響「連連有盈」同「晶晶日上」身後約一個馬位二疊第3、4位，直路移出三疊望空展開衝刺，接近50米處時更畀外側嘅「假面騎士」擠迫需要收慢，最終輸4個半馬位跑第8名，其中兩個馬位嚟自呢個意外。

敗後「長勝金剛」重新打磨，月頭試泥閘1200米初戴羊毛面箍，出閘反應冇初出一役咁慢腳，捉到實都愈走愈快，彎位一度甩開4個馬位，按韁下埋門先至畀「精英雄心」趕過，走來有前有後。今仗再戰泥地短途用番外地贏馬時嘅配件，有力施冷箭。