【分秒在握】返1200夠晒好運

今次第9場三班1200米草地，12匹參賽馬中，有8匹在總場次609對壘過，因此值得多花心思研究該場賽事，總結各項條件，還是以「河好運」最四平八穩，今次返1200米強項排1檔，捧得。

踏入季尾，由於不少馬匹已放緩操練，因此不時出現同一群馬對來對去的局面，而今次第9場正屬典型例子。在總場次609中，冠亞軍「營造組裝」及「河好運」今次都有再出場，記得上次4月20日，正屬女皇盃前的一周，因此草、泥各佔5場，而草地則以C+3跑道作賽，內欄場地需要養草。當日草地賽事締速相當快，普普通通的四班1400米，「喜尊龍」居然造1分20秒7，而「光明傳承」贏四班一哩則造1分33秒2，全部純計時間，都係分級賽的水準，因此馬迷做功課時宜作調節。

總場次609三班1200米，「營造組裝」贏馬造1分8秒4，在當日而言已不算快了。該場1200米首兩段造45秒9，末段時間則快至22秒5，在這樣的步速形勢下，後上馬要反先當真不易，而「河好運」由第7位追上，直路更一度未能望空，結果姍姍來遲輸頸位，上仗再出挑戰1400米，票數軟弱下跑第5名，今次重返強項1200米，換上廖康銘愛將霍宏聲，加上有運排1檔靚位，早段咬住靚位直路打衝鋒，有望補中。

■長風

第9場 5河好運 4巴基之勝

10熾烈神駒 8英勇快車