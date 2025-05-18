【戰況R5】城城新貴一出即勝　締今季直路賽最快時間！

第5場四班田草1000米，北京會所盃，大熱門係郭富城匹「舞林寶典」。城城呢匹新貴其實好多傷患，來港好耐都未能上陣，之前仲叫做「著迷」，後尾先至改名咋，估唔到改咗名好運即來，今次操足跑直路賽，成為2.5倍大熱門，出閘好快就貼到外欄順速度走，到最後隔離「中環精英」拍上來鬥，騎師布文打咗「舞林寶典」幾鞭，隻馬好有反應，結果初出以55秒57今季最快同程時間一出即勝，呢隻馬養回健康，睇來前境會看俏呀，而響看台上觀戰的城城，見到愛駒拉士個勢咁強，未過終點已經舉手擺定POSE等攝記影相，認真識做！

賽後方嘉柏話好戥郭富城高興，係一位好好嘅馬主，極有耐性，因為「舞林寶典」來港不久就腳有事，都處理咗一段時間，接近等咗兩年先上陣，可以一出即勝，絕對係對馬主嘅最大回報，因為佢哋都知呢匹係好馬，而今場嘅表現都好出色。同埋郭富城嘅馬通常都可以初出跑得好，今日都唔例外，佢都好開心，佢希望隻馬健康可以穩定，季尾階段憑質新同體力夠，應該可以再交出好成績。

是場跑第2、3名，係前述的潘頓落班馬「中環精英」及著綠格的10倍馬「英雄豪邁」。

第5場賽果：4-1-3-14

二重彩賽果：4-1(最後賠率8.6)