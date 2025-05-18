城城：舞林寶典好多傷患　今次贏馬我爭啲喊！

郭富城愛駒「舞林寶典」今日一出即勝，Aaron表示賽前有信心，但知道愛駒都傷咗一段時間先初出，所以都明點解外界會有顧慮，不過自己就信隻馬有能力，所以今日「舞林寶典」贏馬後，自己同方嘉柏都非常感動，自己同方嘉柏仲爭啲喊。

郭富城表示，「舞林寶典」來港後操練受傷，傷完右腳再傷左腳，加上唔太適應水土，用咗一段時間養番好隻馬，今年年初已想安排「舞林寶典」報名出賽，但愛駒試閘後又再有少少傷，一抖抖咗幾個月，但自己可以等佢好番，方嘉柏都好了解自己，今場贏馬要歸功於方嘉柏、馬房手足咁有耐性，以及布文嘅出色發揮。雖然「舞林寶典」曾經受傷，但「舞林寶典」同自己精神相似，自己跳舞時都有受傷，但好番都會再上舞台跳舞。

「舞林寶典」一出即勝，郭富城認為愛駒今場頭馬證明自己點解咁鍾意養馬，因為自己同方嘉柏去睇「舞林寶典」，2歲已知佢有前速同能力，而「舞林寶典」來港後，部分時間北上從化操練，自己都有一輪冇見佢，今日再見番佢，覺得佢成長唔少同埋都好靚仔，今場締速出色，希望愛駒最重要就係健健康康。

郭富城話日後都盡量會以「舞林」系命名，希望大家見到「舞林」就諗起郭富城，同埋多謝各位馬迷今日專程支持「舞林寶典」同埋自己。