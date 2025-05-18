【賽後報告】潘頓大熱收慢　晶晶日上驗完冇事

是日賽後報告撮要：

第4場：被查詢有關他於末段「東方飛影」的騎法時，潘頓表示，當他覺得坐騎已大幅帶離第2名馬匹「雙贏」時，他於末段未有繼續力策坐騎。他說，當他這樣做時，坐騎較他預期更快收慢，他同意小組的看法，即在此情況下，他應持續鼓勵坐騎至終點，以確保坐騎的名次不受影響。

賽後，見習騎師黃寶妮報告，她賽前打算讓「青春力量」取得遮擋。她說，儘管她已努力約束坐騎及嘗試讓坐騎取得遮擋，但坐騎於早段在沒有其他馬匹有意領放時搶口，因而領放。她又說，坐騎由於早段的走勢，在直路上受催策時墮退。

第6場：「金快飛飛」直路上在催策下外閃，霍宏聲須於接近200米處時修正坐騎。賽後，霍宏聲表示對坐騎的後肢動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

「良駒好友」直路上在催策下外閃。接近200米處時，見習騎師黃寶妮跌掉馬鞭。由於這已是見習騎師黃寶妮今季第3次於陣上跌掉馬鞭，因此小組向她發出警告。賽後，巴度報告，「勁者」於陣上發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第7場：被查詢時，潘頓表示，「晶晶日上」陣上走勢僅屬一般，直路上受催策時毫無反應。他說，他擔心坐騎或有不妥，在最後200米未有全力施為。練馬師容天鵬告知小組，此駒賽前表現令他滿意，他未能就此駒令人失望的表現提供解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

賽後，董明朗表示，「旌鷹」躍出時嚴重失蹄，失去平衡及失地。他說，坐騎在此宗事件後走勢欠順，賽事早段及中段並無積極參與競逐。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：「笑喜喜」心律不正常。

第10場：賽後，奧爾民告知小組，他獲指示讓「金勝名駒」佔取中間位置。他說，坐騎於早段走外疊，他選擇讓坐騎持續上前居於領放馬外側競跑以免多走腳程。練馬師蘇偉賢確認所發出的策騎指示。賽後，潘頓報告，「時時精準」在領放下太過搶口，因而在直路上對催策毫無反應。

「奮鬥心」趨近200米處時在「飛輪步」與正在墮退的「時時精準」之間再度受困而未能望空，因而在餘下途程上未能被力策。「浪漫老撾」接近400米處時在「奮鬥心」之後受困而未能望空。200米處至100米處之間在推進至正在墮退的「時時精準」內側的窄位之際難以望空。

被查詢時，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示假如情況許可，讓「飛輪步」領放。她說，坐騎出閘僅屬一般，她其後催策坐騎以遵從策騎指示。她說，當坐騎於早段居於「時時精準」內側時，她不願繼續催策坐騎上前，因為她擔心坐騎可能會開始搶口，因此於早段留住坐騎，並讓「時時精準」過頭。考慮了見習騎師黃寶妮的解釋，以及賽事分段時間顯示早段及中段步速較標準時間為慢後，小組告誡她，小組認為她未有更決斷地催策此駒以遵從策騎指示讓此駒領放，屬判斷錯誤。練馬師容天鵬確認所發出的策騎指示。