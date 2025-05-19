直路食三文治都冇事　李寶利勇奪美國三冠次關

李寶利贏必時是錦標片段：

自從由香港轉往美國發展後，意大利好手李寶利嘅都一帆風順，但佢喺當地似乎跑草地嘅成績比較好。不過，喺今年美國三冠大賽，李寶利終於可以喺泥地賽事展現身價，喺頭關2000米泥地G1肯塔基打吡大賽，佢夥拍大熱門Journalism上陣，可惜最終不敵高多芬名下嘅Sovereignty屈居亞軍。不過，喺香港時間尋日朝早舉行，途程1900米泥地G1嘅三冠次關必利是錦標，由於Sovereignty避戰，Journalism被捧成大熱門，結果即使後駒轉彎入直路早段食三文治，喺Clever Again及Goal Oriented幾乎無位上，最終仍於李寶利胯下突破向前，追過已經走甩嘅Gosger，順利攻下次關必利是錦標，亦係李寶利首次揚威呢項大賽。

對於能夠克服困境順利掄元，李寶利賽後振臂歡呼，佢賽後提到對Journalism嘅表現感到難以置信，因為轉彎時再次面對困難，但馬兒一直奮力向前，才能完成任務，佢仲話衝線後真係百般滋味在心頭，自己從騎20年嘅經歷出現係佢腦海，仲話自己一直等緊好似Journalism咁出色嘅冠軍賽駒喺佢策騎生涯時出現。