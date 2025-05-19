珠峰錦標未有位？澳洲傳媒話嘉應高昇好事近

香港短途三冠王「嘉應高昇」，自上月尾攻下G1主席短途獎，完成季內8戰全勝嘅無敵紀錄後，希斯已決定讓呢匹短途王提早抖暑，目前擺喺下季初遠征澳洲，目標就係珠穆朗瑪峰錦標，更打算讓此駒喺當地跑多一場，就係喺玫瑰崗馬場舉行嘅Russell Balding錦標。另外，「嘉應高昇」除咗本地評分加至134分同「浪漫勇士」並列全港最高分賽駒外，前駒國際評分已加至126分同「浪漫勇士」睇齊，雙雙做全球二哥。

即使一直話「嘉應高昇」目標係全球最高獎金草地賽珠穆朗瑪峰錦標，兼且目前被捧成大熱門，但呢場係買位賽事，要擁有參賽席位嘅團體或人士才能揀心目中嘅賽駒角逐呢場1200米草地大賽。而「嘉應高昇」目前仍未落實獲得出賽資格。不過，根據澳洲當地賽馬傳媒透露，佢哋相信「嘉應高昇」獲得珠峰錦標參賽席位已到好事近嘅階段，相信稍後時間會公布，而最終是否由香港賽馬會購入珠峰參賽席位，到時就會分曉。

另外，喺剛周末馬伯轉播於澳洲昆士蘭舉行嘅1200米G1東奔一萬錦標，最終由「花城日暖」(Sunshine In Paris)順利掄元，而幕後亦將目標放喺珠峰錦標。