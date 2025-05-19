【賽馬以外】高班賽駒唔多　可以點收科？

嚟緊今季最後一場G1，三冠大賽尾關遮打盃，跑到2400米大長途，加埋外隊「譽滿杜拜」竟然有11駒報名參戰，的確有啲估佢唔到。事關最近啲高班賽經常出現冷場，同埋香港有幾多長途氣袋？大家心照啦。不過，遮打盃係一級賽，獎金真係高，就算有「遨遊氣泡」、「譽滿杜拜」、「安騁」呢啲牌面馬，咁依家第1至6名都有獎金，博吓大霧兼試吓長力亦未嘗不可，好似只得88分嘅「又龍串鳳」，上仗喺同程G3皇太后紀念盃得季軍唔使加分，今次如果畀佢喺遮打盃搏至4至6名，又可以收多啲獎金，都真係幾爽，同埋亦未必會加分，或者呢啲就係遮打盃出馬多嘅原因啦。

最近唔少二班或以上嘅賽事都出現冷場，不論係谷草抑或沙田，甚至分級賽，情況都係差唔多。上個禮拜三嗰場二班谷草1650米，講緊係105至80分賽事，最終只得7駒參戰，而再早啲嘅G3皇太后紀念盃就得6隻馬跑。就算係最近「愛馬善」贏嗰場二班田草1200米，講緊二班田草短途都唔多，但都係得12駒參戰，就知目前真係好難可以湊夠14隻跑二班或以上賽事。

再睇番馬口分布，其實整體嚟講，現時馬匹總數應該比之前幾季多，只係80分以上嘅就唔算太足夠，現時評分逾80分嘅約110匹左右，當中有16駒係評110分或以上，而呢類高分馬又冇得參與二班賽事，因此只得90幾隻馬跑二班，唔計部分受傷長抖，出現冷場都真好正常，咁成日冷場對投注額冇幫助，所以高班賽事整體亦唔會太多。但問題就嚟，明明去到二班，一係代表啲PPG要贏幾場先加到呢個分，一係本身屬馬主高價購入嘅自購馬，但最後發現去到呢啲評分，可供選擇嘅賽事竟然唔多，反而四班1200米就成日有得跑，係咪有啲諷刺呢？

如果有留意早排公布嘅7月賽期表，7月9號谷戰有場二班谷草1800米，但評分區域係90至60分嘅賽事。雖然筆者年紀都唔細，但目前評分制度畢竟沿用咗一段長時間，有啲關於班次、評分嘅概念已經根深柢固，例如60分嘅馬係既可以跑三班，又可以跑四班，但斷估無可以跑到二班啩，點知馬會就搞搞新心思，容許一匹可能一出即勝加8分，去到60分嘅質新馬，第2次出賽就可以跳級升二班，都咪話唔新奇有趣。其實筆者都見過有90至70分嘅二班賽，呢類表面上二班，實際上係二、三班混合賽，因為上、下限維持廿分距離，都算易理解同接近，但去到呢場上下限達30分嘅賽事，筆者都唔識計。同埋如果我有一匹評90分以上嘅中長途馬，明明有場二班可以跑，依家因為將評分區域變成90至60分，變相令一啲本身係二班賽駒，卻跑唔到二班賽事，咁樣對呢啲賽駒嘅馬主又係咪公平呢？

當然筆者明白編賽程，唔可以令每個人都開心、滿意，但編一啲奇怪評分區域賽事，純粹只係希望唔想出現冷場，增加投注額嘅話，呢個方向係啱定錯，反而更值得討論啦。

■山無陵