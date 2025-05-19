六寶獎$10一注獨中可獲$800萬

嚟緊周日有渣打冠軍暨遮打盃上演，不少馬迷肉緊「遨遊氣泡」能否補中，連帶潘明輝周六將遠征，海外及本地賽事話題甚多。今期周三谷草夜賽跑9場且場場出馬滿額，氣氛濃烈，加上六寶獎預計一注獨中可獲800萬元，三T派彩則可達200萬元，馬迷記得把握刀仔鋸大樹機會。六環彩頭關就信方嘉柏與布文合作的「三軍勇將」。

布文剛周日策騎傷愈的「舞林寶典」發揮出色贏馬，令到馬主郭富城感動不已，而布文今次不乏實力突出及排檔理想坐騎，博六寶獎要吼實。

六環彩頭關第4場布文再騎柏廐「三軍勇將」排3檔起步，機會甚高，人馬近兩仗一次放得急，一次稍留變走外疊，今次捲土重來有力勝回一仗。第5場「生生勝利」上仗谷草1000米入位重拾勇態，「弦力寶」做足工夫初出，此兩駒都要留意。

第6場「獵寶勤」配布文排1檔屬開齋良機，「天下寵兒」上仗配潘頓出頭，人馬趁勇再來不會留手。第7場「無限美麗」上仗重新入位，蔡廐馬改配布文要吼。「樂勝天下」剛戰第2名後追甚勁，可予威脅。

第8場「信心星」今季多次在田草撼強敵，今次轉戰曾上名的谷草，對手減弱有力再上。「有財有勢」近兩戰谷草一哩全勝，仍居三班惡氣十足。第9場「巴閉哥」有級數，配布文排1檔要吼。

$200萬三T有重心

信獵寶勤無限美麗

今期三T預計一注獨中派彩達200萬元，頭關第5場四班1000米，「生生勝利」狀態回起可作馬膽，配腳方面，「弦力寶」操好配停賽復出的田泰安，戰意十足要秤先。其餘「萬眾開心」佔班利、「亮寶」強配潘頓、「天火同人」用黃智弘減磅也值得留意。

三T次關第6場四班1200米，「獵寶勤」近況穩定，排1檔乃重心之選。「富國兄弟」轉谷草可賺卡士、「超強六十」近期兩勝夠勇也要兼顧。

三T尾關第7場三班1200米，「無限美麗」蔡廐馬能力尚未見底，做馬膽適合。「樂勝天下」不斷進步，「安康萬里」潘頓再騎予人信心，以及「美麗邂逅」田草快放時有威脅，轉場縮程也要提防。