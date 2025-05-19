嚟緊4場海外G1上演　 潘明輝淘金夢機會點？

今季暫以34W在告東尼獎領先的華將潘明輝，今周六獲邀出戰澳洲東奔盃，為4歲馬「淘金夢」披甲，騎者直言驚喜及感激馬主與練馬師支持，對遠征之行十分期待！留意東奔盃為東奔馬場上演的2000米G1，當日S1東奔盃賽馬日3場供受注，頭場於下午1時17場開跑。

潘明輝在澳洲受訓時因策騎放頭馬了得而獲「火車」稱號，又曾遠征星洲兩勝三級賽，近季在港演出亦不時交出佳作，相信今次會吸引馬迷熱烈捧場。

睇番「淘金夢」父系為鼎鼎大名的「天文學家」，以往曾由郗國思訓練，而現在則屬奧詩及查奕通旗下，「淘金夢」至今11戰取3冠1亞，包括勝出2816米表列賽，計及血統乃正宗長途馬，今次挑戰是2000米路程或稍嫌短，但在英國亦贏過2212米，上仗澳洲跑一仗後熱身充足，信賴火車潘進步騎功及鬥志，大家都不敢看輕機會，騎者隨時憑「淘金夢」揚威東奔馬場！

S2愛爾蘭二千堅尼賽馬日9場

法庭裁定再鬥遍地金

周六S2愛爾蘭二千堅尼賽馬日9場供受注，頭場於晚上8時20分開跑。留意早前英國3歲馬經典系列賽開打，藍營高多芬集團分別憑「法庭裁定」及「沙漠芙蓉」勇奪英國二千堅尼及英國一千堅尼，氣勢一時無兩，「法庭裁定」憑勇況順勢再挑戰愛爾蘭二千堅尼，演出令人憧憬，再撼「遍地金」令賽事更有睇頭。

「法庭裁定」乃美國三冠馬王「正義」之後，出道至今4戰取得3冠1季佳績，今年3月先在美丹馬場跑表列賽大勝而回，以及今月初出戰英國二千堅尼兩連勝，此戰在英國新市場馬場直路賽沿途居中間位置，去到半程開始發力，最後數步頂住外欄姍姍來遲的宋文赫坐騎「遍地金」，迎來服役首項一級賽勝仗，演出大勇。今次兩駒齊齊轉到愛爾蘭卻拉馬場再度比拚，且看是「法庭裁定」再下一城，還是「遍地金」反勝？投注上不妨考慮買兩駒連贏及位置Q。

周日S3-1達德素金盃 S3-2愛爾蘭一千堅尼

旋律套曲醞釀進步值捧

周日晚上10時05分受注S3-1愛爾蘭達德素金盃2100米，不妨吼實「旋律套曲」。此匹由韋嘉訓練的4歲賽駒，至今出道7戰獲2冠1亞2季，近3仗全數跑入三甲，演出準繩，而且上年10月在法國隆尚馬場二級賽跑入亞軍，到上仗4月復出轉爭英國沙丘園馬場三級賽再跑獲一席季軍，本身遠征有足夠經驗，今次則再轉移陣地出戰愛爾蘭一級賽，此匹酋長綵衣馬有權再進一步，大家記得留意。

周日晚上跑完達德素金盃後，緊接上演S3-2愛爾蘭一千堅尼，大家當然不能錯過。「醞釀」是此場熱門馬之一，此匹3歲馬女上次在英國一千堅尼敗於「沙漠芙蓉」蹄下得第3名，不過當日「醞釀」起步慢一慢，最後階段亦在馬林中窄位衝得不算順，表現不差，今年復出兩戰先跑第7名，再出則跑得一席季軍，表現持續進步。至於「沙漠芙蓉」至今5戰全勝，高多芬集團除了有「法庭裁定」攻愛爾蘭二千堅尼，「沙漠芙蓉」也具決心攻下此場愛爾蘭一千堅尼，要吼。