今期5至9場全部好嘢　輝哥尾段衝練馬師王？

姚本輝最近手風甚順連贏3日共取4W，向來用人廣泛的練者，今次與奧爾民、梁家俊等攜手爭功，大家要繼續吼實。睇番今季接手的「伊臣」及「快樂老撾」俱連番拚近但未得手，抖夠操足捲土重來，志切交代，尚有4歲自購馬「樂勝天下」近兩仗上名愈跑愈進步，再攻谷草有力出頭，至於跑法主動的「生生勝利」及初跑谷草的「皇仁歡星」也勿輕視！

第5場四班1000米，「生生勝利」暫時只贏過同程一次，上仗初次配奧爾民返同程出擊，結果跑得季軍不俗，4歲馬前速夠快，上仗起步最快但未有力搶到底，奧爾民吸收經驗後再騎，有權交出更佳表現，值得捧場。姚本輝向來用人廣泛，奧爾民除了策騎「生生勝利」之外，尚接手第8場三班1650米的「皇仁歡星」，此駒早前曾在潘明輝胯下征服三班田草一哩，但之後3戰同程表現平平，輝哥再為此駒尋出路，今次賽前試過谷閘考驗，轉場可恃級數發惡。

第6場四班1200米，「快樂老撾」今季轉投姚廐後已跑過5仗，雖然未勝但4度取得獎金反映準繩，上仗谷草意外多多才得第7名，留意此5戰用過不同騎師，當中曾配梁家俊跑此程上名，今次人馬重逢，比當時低4分，只負118磅排4檔有力衝贏。

第7場三班1200米，「樂勝天下」同屬梁家俊坐騎，人馬最近連續兩仗均敗於「鈦易搵」，前仗負半馬位得第3名，上仗則僅以馬頭位影輸獲亞，反映「樂勝天下」進度良好，今次強手已去，「樂勝天下」本身跑法可跟前亦可後追，頗有彈性，賽前亦有拍跳工夫，準備就緒。

第9場三班1200米，「伊臣」最近一再交由布文出擊，反映重視，上仗後追得第5名，敗於再出再贏的「翠紅」兩個多馬位，表現不差，今次轉用另一好手艾兆禮執韁，相隔一個月回夠氣才跑，連番拍跳受操，有權取得久違頭馬。