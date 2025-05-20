遍地金配搭落實　簡國能接手爭愛爾蘭二千堅尼

朱德望名下「遍地金」(Field Of Gold)，因宋文赫於英國二千堅尼搏殺失手，導致與高仕登父子合作出現罅隙，雖然事件之後仍有合作，但相信往後馬房大賽棋子，亦難望再由宋文赫執掌帥印，當然包括咗呢場賽事嘅磨心。當前任務，將於本周末卻拉馬場角逐愛爾蘭二千堅尼，已經一如之前報導，將會交由愛爾蘭嘅冠軍騎師簡國能，力謀成功補中。

其實簡國能近年響愛爾蘭，亦有為朱德望名下馬匹揚威於不同重要一級賽，當中就憑「金衣公子」(Siskin)與Babouche，分別取勝於2019及2024年嘅鳳凰錦標，後駒剛於周日奈斯輕取三級賽，並已鎖定皇家雅士谷嘅英聯邦盃為下一目標。

最經典仲有2022年憑「韋氏」(Westover)贏愛爾蘭打吡，而且一如今次「遍地金」換人事件，當年因為韓比爾於英國打吡跑第3，結果朱德望安排此駒轉戰愛爾蘭打吡，改配簡國能就此一擊即中。

朱德望響呢個六、日兩項大賽之中，參戰馬都成為擂台躉身分，愛爾蘭二千堅尼唔單只「遍地金」，雙龍出海仲有莫艾誠騎嘅Comic Year，都係今屆賽事次熱門，至於愛爾蘭一千堅尼，由衞爾德訓練，基士希斯策騎嘅Swelter，以跨季兩戰不敗佳績，成為賽前大熱門，呢兩場重要大賽，都會成為今個星期越洋轉播賽事戲碼。