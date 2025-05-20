【東奔盃】淘金夢5檔起步　小潘加油！

潘明輝將於本周六(24日)於澳洲東奔馬場策騎「淘金夢」(Klondike)角逐2000米一級賽東奔盃。騎者將在本周五出發到當地，而小潘亦可及時返回香港履行香港策騎聘約。

東奔盃於今日(5月20日)已經列出排位表，連同落實出戰的「淘金夢」，這場賽事總共有13匹參戰馬。這場賽事之中，潘明輝的坐騎「淘金夢」將排5檔起步。潘明輝昔日在南澳跟隨佐利學藝，現時潘明輝以大師傅身份獲邀重返澳洲策騎，澳洲傳媒亦訪問佐利對潘明輝的看法。練者表示自己仍然有和潘明輝聯絡，亦不時到香港觀賞香港國際賽時與小潘聚舊，騎者十分專注策騎事業，是個好騎師。

今屆東奔盃，賽事焦點當然落在上屆澳洲馬王「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)身上，此駒曾宣布因傷退役，但最後馬主認為馬匹傷勢不算嚴重而決定讓牠繼續服役，雖然「珍蓮驕驥」復出後贏了1800米二級賽楊彼得錦標，但之後出戰澳洲盃落敗，而幕後就以東奔盃為目標。

另外，去年曾遠征香港角逐1600米一級賽香港一哩錦標的「好天朗」(Antino)，回到澳洲後休戰至兩星期前才復出，今次「好天朗」首次出戰2000米路程賽事，且看其長力能否扳上2000米。