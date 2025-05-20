游達榮又過開心五月！

游達榮今季新開倉，頭馬暫累積27W，首季成績合格有餘，時至季尾攻勢未放緩，5月續有3W進帳，以目前走勢，要突破30W大關並無難度，周三晚谷戰繼續出擊，與鍾易禮合作的「開心五月」轉場出擊固然有睇頭，另外「連連歡呼」撐賀銘年將功補過，兩駒同屬今戰爭勝棋子。

周三晚谷草賽事，游達榮與鍾易禮只是季內第2次合作，剛周日沙田日賽「奇異歡聲」才屬騎練首次合作，可惜未有成績，今期鍾易禮兩匹坐騎之中，與「開心」系再度合作更加值得憧憬。畢竟「開心」系掌舵人陳璟瓏與鍾易禮早有淵源，東廐團體馬「開心勇駒」及呂廐隸屬陳璟瓏囝囝陳俊文名下的「開心寶寶」，季內先後由騎者交出頭馬，「開心五月」換人自然順理成章。

雖然「開心五月」上場回升三班表現走樣，離開亮相圈時曾經撞欄即時接受獸醫檢驗，其後獲准出賽，未知是否情緒受影響，如常放頭卻異常搶口，末段無以為繼。此駒捲土重來轉場出戰，之前曾於谷草一哩跑過一次接近第5名，難得今場放頭馬不多，鍾易禮接手發揮主動跑法，機會不容低估。

連連歡呼決心交代

除鍾易禮之外，賀銘年周三晚亦為游廐策騎兩駒，鍥而不捨的「連連歡呼」季內16戰未嘗一勝，跑獲第2至4名卻多達12次，練者毫無保留繼續勤跑，交代心態明顯。此駒上場搏殺失手，賀銘年直路取位論盡，末段更加干擾到對手被罰停賽，雙重損失，難得游達榮再次給予機會，騎者必定全力以赴做番齣好戲。