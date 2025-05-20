浪漫勇士榮歸儀式周日舉行

香港馬王「浪漫勇士」早前征戰中東，成績出色，包括以美丹馬場的場地紀錄時間勝出1800米一級賽傑貝哈特錦標。經過在中東3次上陣後，「浪漫勇士」已於上月返港，而本周於沙田馬場舉行《世界王者「浪漫勇士」榮歸歡迎儀式》。

沈集成表示「浪漫勇士」返回香港後一切安好，他說：「馬兒目前正享受悠長假期，牠身心愉快，食欲良好，我對牠的狀況感到滿意。」

沈集成亦向馬主劉栢輝及馬房團隊表達感謝：「我得感謝劉栢輝先生的信任及支持，他將馬兒帶向國際舞台所展現的勇氣及決心，確實難能可貴，我也要感謝馬房的團隊，不論是在中東照料『浪漫勇士』，抑或留在香港打點馬房一切的，大家都熱誠投入工作，彼此合作無間，確保事事順利，實在功不可沒。」

沈集成續說：「展望下季，『浪漫勇士』會先在2000米二級賽馬會盃復出，繼而12月衞冕香港盃。至於會否再次征戰海外，則要待香港盃之後再研究。」

麥道朗將於周日沙田賽事客串上陣，也會與「浪漫勇士」雙雙在馬匹亮相圈巡行，接受馬迷的歡呼喝采，榮歸歡迎儀式將於下午3時10分開始。

為歡迎「浪漫勇士」的歸來，「馬場有禮」將於2025年5月25日推出沙田馬場限定的「浪漫勇士」系列指定產品75折優惠。