布文夥球星爭遮打盃　唔怕譽滿杜拜遨遊氣泡

2400米一級賽遮打盃周日上演，布文對今次將夥拍「球星」參賽寄望甚殷，無懼實力強橫的英國代表「譽滿杜拜」，也不怕力爭成為香港逾30年來首匹三冠大賽盟主的「遨遊氣泡」。

「球星」上仗角逐女皇盃，陣上一度受阻，最終取得第6名，而同樣已報爭周日一戰的「安騁」及「百賀飛駒」則在該仗中先於「球星」衝線。布文說：「我在女皇盃一役接掌『球星』的帥權可說有點順理成章，因為我上季曾夥拍馬兒勝出1000米賽事，我當時曾想過馬兒作為『動畫英雄』的子嗣，耐力或不足以應付2000米途程。假如馬兒角逐女皇盃時能在直路上望空，應能躋身前四名，而我認為馬兒以末段的走勢最為出色。」

布文續說：「在我看來，『遨遊氣泡』是本地最出色的賽駒之一，而『譽滿杜拜』加入戰團也令賽事更有看頭。『球星』則是本地馬壇的後起之秀，牠今季表現出色，只是有點不太顯眼。」

「球星」的母親Emirates Comfort曾在英國角逐途程2400米以上的賽事時入位。布文說：「如果『譽滿杜拜』交出最佳表現，其他對手或難以招架。假如『遨遊氣泡』交出巔峰水準，牠也會是另一匹難以對付的勁敵，但我認為今仗途程將考驗『遨遊氣泡』的長力。我很滿意『球星』在女皇盃的表現，賽後便向希斯建議考慮部署牠競逐此賽，我認為牠甚具爭勝機會。」