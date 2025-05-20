【張基焦點】奮鬥心匆出有圖謀

伍鵬志經過一段時間沉寂後，最近開始有起色，畢竟廐內部分賽駒已減夠分，周三安排匆匆再出的「奮鬥心」落到四班出擊，隨時帶來意外驚喜。另外，「萬眾開心」評分已回復競爭力，谷草1000米亦屬首本路程。呂健威今晚下半場全部賽駒抽好位，「天下寵兒」剛戰贏來似難實易，有權再贏；「安康萬里」上回受制於劣檔，潘頓再騎可補中。

第4場四班1650米，「奮鬥心」巴西自購馬評78分插入第三班，上季曾有接近走勢，今季初於三班泥地同程孭135磅也得季軍，之後表現平平就索性減分，上周日賽前工夫比較柔，體重亦增加23磅，表現平平，今次匆匆再出落到四班轉場跑谷草一哩，體重跌18磅回復正常水平，始終有班利兼對手一般，可望出頭。

第5場四班1000米，五陵會鑽禧盃，「萬眾開心」今次改用有磅減鍾易禮負128磅已有優勢，兼且檔位較為理想，賽前亦有試泥閘省一省，屬近期黎廐的出擊手法，可見真章。

第6場四班1200米，「天下寵兒」上仗有指潘頓打了卅多鞭，但若然真的是一場硬仗，幕後不會安排如此快再跑，相信耗力未必多，況且潘頓並非每鞭都確實打中馬匹身上，今次再跑同程對手更弱，排好位機會樂觀。

安康萬里抽靚檔

第7場三班1200米，「安康萬里」上仗檔差只求入Q格局，今次加平時於晨課用開的頭罩，應該有幫助，難得抽到3檔好位，可望收復前失。