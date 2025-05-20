【進階選項】電玩精英穩中求勝

近年越洋轉播賽事愈來愈多，很多朋友會問，為何播這場又不播那場？但隨着日後配額增加，相信會滿足大部分人願望。全球都有大賽，選擇轉播首要條件是，賽事水準評分要列入全球百大一級賽系列，但始終每年參賽馬匹水準有高有低，一年評分並不反映真實水準，故以近3季作依歸。基本上除美國外，大部分都有涉獵，就算2024年不在百大的新西蘭及阿根廷賽事亦有轉播，部分更納入全球匯合彩池。

雖然說統計近3季，但似乎南美賽事要入榜亦不易，不過香港馬迷就可用在港服役的南美馬成績，去衡量當地水準。暫時未有巴西轉播賽，但說起巴西大家就一定講得出莫雷拉，現役有10匹巴西馬在港服役，季內最好表現是「香港神駒」，而今晚則有第6場「電玩精英」及第4場「奮鬥心」兩匹。來港的巴西自購馬賽績不時會見到分級賽盟主、擅跑大爛地及中長途，而「電玩精英」於上述3個基本條件只中變化地一瓣，是一匹贏短途的讓磅賽駒。抵港後兩季10戰未勝，上季因傷缺陣逾年，今季回復正常出賽程序且愈跑愈好，前仗輸在大外檔，上場又敗於一個不利後追A跑道，論表現已趨穩定。賽前希威森上從化替此駒試閘走勢輕鬆，剛搏兩隻韋達馬第2，今次要補中。

容天鵬下季去留未知，現階段旗下馬肯定鬥志鮮明。頭場「安都」馬主亦將愛駒來投助一臂之力，其實以此駒能力，三班都夠贏，但總是排檔差又或取位欠順。上場轉容廐初出12檔，布文早段留到遠離群駒，終點前掃兩鞭見好即收，過程充滿仄試味道，人馬重臨抽3檔好位，應可順利打開勝門。