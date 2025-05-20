【耀眼精選】錶之星球對手弱爆得

第4場四班1650米，伍鵬志馬房嘅「奮鬥心」今季進度不似預期，季內最佳成績止於一席第3，苦戰至今仍與頭馬無緣，相信唔少人都大跌眼鏡。呢匹巴西自購馬，雖然唯一上名響泥地1650米取得，但歷來響谷草演出其實都唔失禮，3戰兩次第4、一次第5，輸得最遠一仗只負於「爭金奪冠」兩個馬位。由於經常跑近，減分速度慢，要連敗11仗先至由開季77分，減至現時60分，啱啱禮拜日因正選「桃花雲」退出補上，明顯並非箭頭所在，出閘後順勢跟跑，直路頭前有「飛輪步」，外側有速度相若嘅「亞機拉」包到實，鞍上人已盡所能盡力外移擠出空位，可惜撞正前面嘅「飛輪步」同樣持續斜出，焗住要走番內疊搵位，跑到200米處左右又再輪到畀力弱嘅「時時精準」Block到應一應，塞到過終點完全冇騎過，呢場敗績完全唔作得準，可以當做一課高強度試閘。匆匆再出，轉戰更合性能嘅谷草，首次降至四班上陣，對手實力歷來最弱一次，換上騎功好、但仍被唔少人睇低嘅奧爾民初接手，有力殺出重圍。

第3場四班1650米，「錶之星球」至今仍屬三零部隊，但陣上走勢絕非庸劣不堪造就之輩，響田草1400米3度上陣儲夠經驗，轉跑平均對手較弱、更合血統性能嘅谷草，隨時施冷箭。