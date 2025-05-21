【分秒在握】徐雨石神級部署

現時旗下只有27駒的徐雨石，能夠提前在5月已達標上岸，實在值得敬佩。贏夠數又是否意味會收手呢？這又說不定，不過今次列陣尾場的「廚神」，跑法機動又有進步，有分頭值得再追。

現時4歲的「廚神」今季方出道，2月開始上陣，短短4仗就已經涉獵田草、田泥及谷草。不過質新馬始終要點時間適應，踏入4月開始，馬匹方有走勢交出，而且進步拾級而上，剛仗更成功打開勝門。

記得大前仗「廚神」出爭谷草1200米，配上田泰安排10檔，還要負135頂磅，諸般不利條件之下，還要留後遇着慢步速，本來大敗亦可以預期，但馬匹直路走大外疊之外，居然愈追愈勁，最後跑第5輸兩位多兼造出全場最快末段時間22秒5，表現絕對有驚喜。

近完一仗後，「廚神」前仗換上潘明輝出戰，雖然仍係負重兼外檔，但馬匹已進步至跑第4名，兼且落敗距離更縮窄至四分三馬位。有過兩次接近表現，「廚神」上仗一下子由18倍變為4.2倍，結果在奧爾民胯下早段守好位，直路一攻而破，成功取得在港首捷，並且交出1分9秒4上佳時間。

今次「廚神」回升上三班，對手固然加強不少，但馬匹一下子少負11磅，在季尾怎計都有着數，只要際遇不太差，相信直路絕對有得衝。

■長風

第9場 11廚神 12金牌活力

9騰龍四海 3電源之駒