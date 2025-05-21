【場地點樣】谷草C欄夜賽掛牌好至快

跑馬地馬場今晚舉行9場草地賽事，以移欄C跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。就今晨場地預測，掛牌「好至快地」，度地儀指數2.72。

以近期炎熱天氣持續，縱使天文台預測局部地區有驟雨，估計對於場地方面沒有太實質影響，以今晚採用C跑道進行競逐，季內只舉行過6次谷草C欄夜賽，餘下馬季就只剩今晚及6月25日將以C欄競逐，合共編跑8次，比起上季谷草C欄舉行10次賽事偏低。

以騎師今季C欄表現，沒有潘頓與田泰安兩位於上季頭馬帶甩對手情況，成績方面相當緊湊，今季表現最好係蔡明紹取得6W，而潘頓同田泰安一樣保持水準，各取5W，不過蔡明紹更加可取，上陣35次，殺入前四過一半多達18次，結合埋上季此間C欄嘅穩定表現，縱使今晚坐騎唔多，「富國兄弟」與「至高心得」兩匹回師有利檔位坐騎，一樣有斟酌價值。

雖然今季谷草C欄騎師頭馬數字較為平均，但有個冷門數據，蔡明紹無疑以本地騎師帶頭，但原來有唔少華將，今季響谷草C欄賽事都未開胡，當中包括咗潘明輝、梁家俊、周俊樂同埋今晚復出嘅楊明綸，尤其係楊明綸，就連上季谷草C欄都係0頭馬，今晚又睇吓佢能否打破呢個盲門數據。