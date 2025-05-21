返南非客串順勢回流　麥偉利：跑埋七月尾再算

南非年青好手麥偉利，趁住南澳馬季接近尾聲，呢段時返回南非客串，而且獲得郭克與郭明勛兩父子力擋，上周六、日打疊賽事即刻有個好開始，首戰於特夫方丹起孖，翌日仲有機會接手去年南非馬王「戴夫大王」(Dave The King)，斯高維爾馬場舉行嘅高獎金A級賽事輕勝，一口氣連贏3仗，都係同郭氏父子兵合作。

對於會否趁住今次客串，計劃下季回流南非發展，麥偉利就表示，現階段並無明確去向，一切還需跑完今季南非馬季，响7月底跑埋煞科戰冠軍盃賽馬日之後再決定。

自2021年麥偉利轉往南澳洲策騎，期間亦受到疫情影響，發展上受到一定影響，近兩季表現亦已重納正軌，早前亦報導過剛剛宣布訂婚，其實佢同未婚妻Dani嘅結識，亦要多謝郭明勛，因為Dani之前響佢維省馬房出任策騎員，最終撮合呢段緣份。

其實麥偉利唔單只當年響南非係郭克愛將，同佢公子郭明勛更加老友，即使後者之前於維省從練，兩人較少合作機會，但麥偉利同佢一直保持緊密聯繫，郭明勛去年底已返回南非，為接掌家族事業隨時候命，如今麥偉利回流客串，睇嚟都唔排除日後合作機會。